OM : Où est Payet ? Grégory Schneider dénonce le bug

Dans : OM.

En trois matchs l'Olympique de Marseille a perdu du terrain et ne peut même plus revendiquer ses deux matchs de retard pour passer en tête de la Ligue 1.

Avec un point pris en trois matchs, là où l’OL, Lille, le PSG et Rennes carburent à plein régime, l’OM connaît un brutal coup d’arrêt au pire moment de la saison. Résultat, André Villas-Boas et ses joueurs pointent à la 5e place du classement de Ligue 1 avec 8 points de retard sur le duo Lyon-Lille. Et même si le club phocéen gagne ses fameux deux matchs de retard, il ne sera que quatrième et plus du tout leader du Championnat comme les supporters marseillais l’espéraient encore il n’y a même pas deux semaines. Après la défaite à Angers, après une rencontre où Marseille a sombré totalement en première période. Pour Grégory Schneider, un joueur focalise l’ensemble des soucis de l’OM, c’est Dimitri Payet.

Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le journaliste de Libération s’est expliqué. « Il faut se souvenir que l’année dernière, ce sont deux joueurs qui les portent vers la Ligue des champions, c’est Mandanda qui fait deux ou trois arrêts incroyables qui font gagner des matchs, et c’est Payet devant. Et avec l’OM j’ai toujours la même impression, à savoir que depuis le début du Championnat ils attendent un peu Payet. Même si Thauvin a un peu caché la misère, ce n’est plus le Thauvin d’avant sa blessure et c’est normal. Mais clairement Marseille attend le Payet de l’année dernière et mine de rien s’il n’est pas au rendez-vous, ça finit par se voir, il manque quand même un truc », a fait remarquer Grégory Schneider. Reste à savoir si l'Olympique de Marseille va réussir à rectifier le tir et repartir du bon pied en 2021.