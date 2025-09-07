OM ou D2 anglaise, il hésite

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé. Malgré la fermeture du marché le premier septembre dernier, le club de la cité phocéenne peut encore récupérer des joueurs sans contrat. C’est le cas de Josuha Guilavogui. Le Français hésite encore.

C’est l’une des informations de ces derniers jours. Selon SportBoom, L’Olympique de Marseille a ciblé Josuha Guilavogui. Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Leeds et un titre de champion en deuxième division anglaise, le Français cherche un nouveau défi. De son côté, l’Olympique de Marseille cherche à compenser le départ d’Adrien Rabiot. Pour rappel, le milieu de terrain a signé du côté du Milan AC après son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite à Rennes. De son côté, Josuha Guilavogui n’a pas encore fait son choix. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a reçu des offres en provenance de Championship.

Josuha Guilavogui reçoit des offres de Championship

🇫🇷EXCL: Former Leeds United midfielder Josuha Guilavogui is wanted by Marseille.



The 34-year-old could return to France, but he’s also open to a Championship move.#SportsBoom #Transfers #lufc #Marseille https://t.co/zT2e72tLB4 — Sportsboom (@Sportsboomcom) September 6, 2025

L’ancien international français (sept sélections) connaît son rôle au sein d’un vestiaire. L’ancien Stéphanois le sait, il ne vient pas pour être un titulaire indiscutable. « Je me souviens d'une phrase de notre patron. Il m'a dit : « Josh, parfois, les joueurs les plus importants ne sont pas ceux qui sont sur le terrain ou qui jouent tous les matchs. À chaque match, ce sont ceux qui aident tous les jeunes joueurs qui sont très importants dans les vestiaires, » explique-t-il après son départ de Leeds. Désormais libre, le joueur de 34 ans est ouvert à beaucoup de propositions, mais les noms des clubs de Championship n’ont pas encore fuité. Roberto De Zerbi apprécie le profil du joueur et souhaite l’enrôler dans ses rangs selon SportBoom. C’est désormais à Josuha Guilavogui de trancher pour l’un de ses derniers contrats en carrière.