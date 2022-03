OM ou Arsenal, Saliba prêt à abandonner le Vélodrome

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jamais utilisé par Arsenal, William Saliba enchaîne les prêts en France : Saint-Etienne, Nice et cette saison Marseille. Avec l'OM, il montre l'étendue de son talent et s'épanouit dans un environnement favorable. Suffisant pour rester ? Arsenal n'est pas de cet avis, Saliba non plus.

Pablo Longoria a été particulièrement inspiré l'été dernier en sollicitant le prêt de William Saliba du côté d'Arsenal. Le président de l'OM est allé chercher un défenseur français jeune, talentueux et performant qui fait le bonheur de la troisième défense de Ligue 1. Sur la Canebière, on se met maintenant à rêver conserver William Saliba un peu plus longtemps qu'une seule saison. Il faut dire qu'Arsenal n'a jamais fait confiance à son jeune français puisque ce dernier n'a jamais joué en équipe première avec les Gunners. Mais, ses récentes performances avec l'OM poussent les dirigeants londoniens à s'interroger sur un renouvellement de son contrat qui court jusqu'en 2024.

Saliba veut rester à Arsenal et s'imposer dans le futur

Toutefois, qu'en est-il de la volonté du joueur ? Ce dernier a toujours été barré du côté d'Arsenal, notamment dernièrement par Ben White et Gabriel, alors qu'à Marseille il est le patron d'une équipe ambitieuse et possible qualifiée en C1 la saison prochaine. En juin prochain, Saliba aura donc le choix entre l'OM qui veut lui proposer un contrat et Arsenal. Mais, selon les informations du média anglais Football.london reprises par le Daily Mail, « Saliba voudrait rester à Arsenal pour faire ses preuves. »

🔎LOAN WATCH: William Saliba’s stats for Marseille across all competitions so far this season. #afc pic.twitter.com/YBk5GXkYG9 — now.arsenal (@now_arsenaI) March 12, 2022

Au vu de ces récentes prestations qui ont séduites Mikel Arteta et les Gunners, William Saliba a cette fois-ci plus de chances d'ambitionner une place dans l'effectif d'Arsenal. Le technicien espagnol est d'ailleurs convaincu de la réussite de leurs futures relations. « Il reviendra pour la pré-saison et il sera avec nous. J'espère qu'il reviendra après avoir joué un certain nombre de matchs et que ses performances ont augmenté et que son développement a progressé de la bonne manière. C'est pourquoi nous avons pris cette décision. Je sais qu'il est parfois difficile d'expliquer ou de comprendre le fait de l’avoir envoyé en prêt après l'argent que le club a dépensé pour essayer de le faire venir », a t-il expliqué. Une perspective qui rendrait tout le monde ravi, à part bien sûr l'OM.