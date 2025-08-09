OM ‍: Ordonez, un transfert historique sous 48h ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le club de Bruges ne prend plus aucun risque avec Joel Ordonez, le club belge ayant décidé de vendre son défenseur central équatorien. L'Olympique de Marseille devrait signer un transfert historique très rapidement selon les médias belges.

La semaine a été bonne pour le Club Bruges qui s'est imposé mardi à Salzbourg et a fait un pas vers la Ligue des champions. Mais, ce samedi, dans le cadre de la Jupiler League, le club où évolue Joel Ordonez affrontera le Cercle Bruges dans un derby passionné. Mais, pour cette rencontre, Nicky Hayen, l'entraîneur du Club Bruges, n'a pas convoqué l'international équatorien. Si officiellement, Joel Ordonez souffre d'un léger souci aux ischio-jambiers, mais selon Voetbalprimeur.be, le coach de Bruges a été prévenu par ses dirigeants qu'il ne fallait prendre aucun risque avec le colosse défensif dans la perspective d'un transfert imminent. Pour le média sportif belge en langue flamande, il ne fait aucun doute qu'Ordonez va rejoindre très rapidement l'Olympique de Marseille, le joueur de 21 ans ayant fermement refusé de discuter avec les Saoudiens.

L'OM va battre son record de transfert pour la 2e fois

Nos confrères belges précisent que l'opération pourrait dépasser les 35 millions d'euros, nouveau record pour un transfert pour l'OM quelques jours après la signature de Paixao pour 30ME. Pour Bruges, il faudra céder une grosse partie de ce transfert de Joel Ordonez au club équatorien d'Independiente del Valle d'où est arrivé le défenseur central en 2022. Ainsi, si l'opération se confirme autour 35M, la formation belge est obligée de verser immédiatement 6ME à la formation où Ordonez s'est fait connaître.

Ordonez rapidement à Marseille

De quoi justifier l'appétit financier de Bruges, qui a demandé à Pablo Longoria et Medhi Benatia de rapidement augmenter leur offre afin d'aboutir à un accord. Voetbalprimeur confirme qu'en Belgique, on est désormais certain que l'Olympique de Marseille fera rapidement une nouvelle proposition à la hauteur des attentes et que Joel Ordonez sera dans les prochains jours un joueur de l'OM.