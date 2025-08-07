OM ‍: Ordonez refuse une offre colossale pour signer à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré des négociations complexes avec le FC Bruges, l’OM ne désespère pas à l’idée de signer Joel Ordonez. D’autant que dans ce dossier, le club phocéen a l’accord du joueur, qui a refusé de signer à Liverpool.

Après avoir déjà recruté CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille souhaite continuer à se renforcer en défense. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont l’intention de frapper un très gros coup et visent pour cela Joel Ordonez, un temps suivi par le Paris Saint-Germain. L’international équatorien ne sera pas retenu par le FC Bruges, qui réclame plus de 30 millions d’euros et un énorme pourcentage à la revente pour s’en séparer. Les négociations sont encore loin de trouver leur épilogue entre l’OM et le club belge.

Les Olympiens ont en revanche déjà obtenu l’accord de Joel Ordonez. Et c’est un petit miracle dans la mesure où le roc équatorien de 21 ans était ciblé par Liverpool, qui voyait en lui le potentiel successeur d’Ibrahima Konaté à l’horizon 2026, lorsque l’international français quittera les Reds. Selon les informations relayées par le média El Futbolero, Joel Ordonez a toutefois déchiré l’offre de Liverpool afin de donner sa préférence à l’Olympique de Marseille.

L'OM plutôt que Liverpool, le choix de Joel Ordonez expliqué

Le média révèle les dessous de ce choix inattendu et explique que le natif de Guayaquil souhaite rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions dans lequel il bénéficiera d’un temps de jeu important, un critère essentiel pour lui à un an de la Coupe du monde que l’Equateur disputera. En signant à Liverpool, le n°4 du FC Bruges aurait pris un trop gros risque de voir son temps de jeu s’effondrer, avec les monstres Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté devant lui. Séduit par le discours de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi, Joel Ordonez a donc donné son feu vert à l’OM. Le club phocéen va maintenant devoir parvenir à un accord avec Bruges, chose loin d’être aisée au vu des sommes en jeu.