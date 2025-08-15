OM ‍: Ordonez et trois joueurs arrivent à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille entame sa saison de Ligue 1 ce vendredi au Roazhon Park, mais dans les coulisses, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont toujours déterminés à faire signer des renforts. Et surtout Joel Ordonez.

Roberto De Zerbi est un entraîneur gourmand, et le coach italien de l'OM ne l'a pas caché avant le déplacement de ce vendredi à Rennes, il compte encore sur des renforts. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont beau avoir déjà frappé très fort lors de ce mercato, allant même jusqu'à battre le record d'un transfert à Marseille avec la signature d'Igor Paixao pour 35 millions d'euros, De Zerbi attend de nouveaux joueurs. Et surtout un en particulier, Joel Ordonez. Tandis que l'OM et le club de Bruges semblent toujours négocier pour la venue du défenseur international équatorien, L'Equipe confirme que Joel Ordonez est bien le joueur le plus attendu par Roberto De Zerbi avant la fin du mercato. Mais ce n'est pas le seul, comme le confirme le quotidien sportif.

L'OM va s'offrir quatre joueurs avant la fin du mercato

𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘿𝘼𝙔 ⚔️



Nos Olympiens ouvrent le bal de la saison 2025-2026 de @Ligue1 ce soir en terres rennaises 👊



🕘 𝗖𝗼𝘂𝗽 𝗱’𝗲𝗻𝘃𝗼𝗶 à 𝟮𝟬𝗵𝟰𝟱 au 𝗥𝗼𝗮𝘇𝗵𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗸 pour #SRFCOM ! 💪 pic.twitter.com/UgXcClSqkn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 15, 2025

Mathieu Grégoire et Loïc Tanzi révèlent que du côté de la Commanderie, on attend désormais quatre joueurs, dont Joel Ordonez, avant le 1er septembre à 20 heures, date officielle de la fin du mercato estival 2025. « Auprès des acteurs de premier plan de la vie olympienne, en début de semaine, le tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria a évoqué un quartet de recrues : un défenseur central, avec Joel Ordonez en priorité et des discussions en cours avec Bruges, un latéral gauche et un milieu réalisés probablement via des prêts, ainsi qu'un élément offensif (le Lillois Edon Zhegrova est toujours ciblé) », précisent nos confrères de L'Equipe.

Jonathan Rowe poussé vers la sortie

Pour réussir à finaliser une telle opération, qui coûtera encore de l'argent à Frank McCourt, l'Olympique de Marseille a prévu de se débarrasser de plusieurs joueurs avant la deadline du 1er septembre. Et parmi les joueurs appelés à quitter l'OM, il y en a un dont le départ fera assurément tousser les supporters phocéens, il s'agit bien évidemment de Jonathan Rowe, dont la vente rapportera du cash au club provençal. Même s'il a épaté les fans marseillais, le joueur anglais a été mis sur le marché, et va quitter l'OM.