OM ‍: Ordonez bloqué, Bruges prend McCourt pour Textor

L'Olympique de Marseille n'a jamais été aussi proche de conclure le transfert de Joel Ordonez. Le défenseur équatorien reste quand même bloqué par Bruges...pour des doutes sur le paiement des Marseillais.

Le dossier Joel Ordonez n'aura pas été de tout repos pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens travaillent sur le transfert du défenseur équatorien depuis plusieurs semaines. Bruges s'est montré très gourmand, demandant 35 millions d'euros pour son joueur. L'OM a accepté de faire un effort financier, augmentant ses différentes offres pour finalement atteindre le montant réclamé. De quoi garantir normalement le recrutement d'Ordonez dans les prochains jours. Preuve en est l'Equatorien était absent des feuilles de match du club belge lors des 4 derniers matchs. Pourtant, la fumée blanche n'est pas visible à la Commanderie.

Bruges très méfiant avec l'OM

Un retard incompréhensible alors que Joel Ordonez veut rejoindre Marseille, préparant déjà ses valises en coulisses et postant des messages sur les réseaux sociaux qui annoncent sa venue prochaine en France. C'est donc bien Bruges qui bloque le dossier à ce stade. L'argent offert par l'OM convient mais les Belges veulent être sûrs que les Phocéens paient leur dû comme l'affirme le journaliste Sacha Tavolieri.

🔵⚪️ Dans le dossier Joël Ordoñez, le Club Brugge attend encore un retour de l’Olympique de Marseille sur des garanties de paiement demandées et liées à l’avancement du dossier.



« Dans le dossier Joël Ordoñez, le Club Brugge attend encore un retour de l’Olympique de Marseille sur des garanties de paiement demandées et liées à l’avancement du dossier. L’Équatorien, qui s’est entraîné normalement ce vendredi, reste confiant quant à l’aboutissement du dossier. Il est à nouveau absent de la sélection pour le match du Club ce samedi à Zulte Waregem », écrit-il sur X. Un exemple qui n'est pas sans rappeler le cas de l'OL avec Majorque pour Dominik Greif toutes proportions gardées. Cependant, difficile d'imaginer Frank McCourt être à court de liquidités pour la première fois depuis sa venue en 2016. Un peu de patience pour les supporters et Joel Ordonez portera rapidement le maillot olympien.