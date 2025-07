OM ‍: Ordoñez arrête tout et part au clash

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En discussions avec Bruges pour le transfert de Joel Ordoñez, l’Olympique de Marseille a totalement convaincu le défenseur central. L’international équatorien, victime de douleurs aux ischio-jambiers, refuse de prendre le moindre risque en vue d’un départ au club phocéen.

Après la bataille remportée pour l’ailier brésilien Igor Paixão, qui devrait s’engager dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille s’est lancé sur un nouveau dossier compliqué. Le vice-champion de France s’active désormais sur la piste menant à Joel Ordoñez (21 ans). Malgré la rude concurrence notamment représentée par des formations de Premier League, la direction olympienne a encore de grandes chances de parvenir à ses fins.

L’OM met 30 millions sur Ordonez https://t.co/W3VIR7qTR6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 31, 2025

Sa première offre estimée à 30 millions d’euros (bonus compris) n’a pas encore convaincu Bruges. Mais le club belge est bel et bien ouvert à la discussion pour son défenseur central sous contrat jusqu’en 2028. Il faut dire que le pensionnaire de Jupiler Pro League négocie sous la pression de son joueur. Déterminé à rejoindre l’Olympique de Marseille, Joel Ordoñez fait son maximum pour obliger ses supérieurs à boucler le deal. L’international équatorien (8 sélections) a en effet déclaré forfait pour le match de championnat à Malines samedi. En cause, des douleurs aux ischio-jambiers ressenties depuis plusieurs semaines.

Ordoñez met la pression

Cette gêne ne l’avait pas empêché de jouer et de marquer contre Genk (2-1) dimanche dernier. Mais ça, c’était avant d’apprendre que l’Olympique de Marseille souhaitait absolument obtenir sa signature. Selon le média Het Laatste Nieuws, Joel Ordoñez a indiqué au staff technique qu’il ne pourrait pas s’entraîner ce jeudi, ni vendredi, et encore moins disputer la rencontre du week-end. Une manière pour lui de ne prendre aucun risque susceptible de faire capoter son transfert au club phocéen. Reste à savoir si son comportement facilitera les négociations. En tout cas, la cible marseillaise n’a déjà plus la tête à Bruges.