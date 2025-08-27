OM ‍: Ordonez à Marseille dès jeudi ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille insiste pour faire signer Joel Ordonez, le défenseur international équatorien de Bruges. Tout devrait jouer dans les prochaines 24 heures, confirme la presse belge.

Joel Ordonez est déterminé à rejoindre l'OM lors de ce mercato, au point d'aller clairement au bras de fer avec ses dirigeants. Mais du côté de Bruges, on se montre inflexible, le club belge ayant d'abord réclamé 30 millions d'euros, avant de finalement choisir de ne plus vendre l'international équatorien. Une position qui a visiblement évolué ces dernières heures, puisque Sacha Tavolieri a confirmé que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient renoué le dialogue avec Bruges ces dernières heures pour débloquer la situation. De son côté, L'Equipe révèle que les 17 millions d'euros encaissés avec la vente de Jonathan Rowe à Bologne sont mis de côté par l'Olympique de Marseille pour contribuer à faire signer Joel Ordonez. Ce mercredi, la presse belge affirme même que tout va se jouer dans les prochaines 24 heures.

Décision finale pour Ordonez ce jeudi

Alors que Bruges joue ce mercredi soir à domicile sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, après avoir gagné 3-1 en déplacement face aux Rangers, un match pour lequel Joel Ordonez n'a pas été convoqué, Johan Walckiers, journaliste pour le média spécialisé Voetbalkrant, fait une révélation. A savoir que l'Olympique de Marseille fera jeudi une nouvelle et dernière proposition à Bruges pour sceller un accord pour le transfert du compatriote de Pacho. Cela confirme que la position du club belge n'est finalement pas si fermée que cela concernant son défenseur, lequel n'a pas fait une grande partie de la préparation et n'a pas commencé la saison avec Bruges.

Notre confrère belge précise que même s'il est forcément lassé de voir le feuilleton de son transfert à l'OM s'éterniser, Joel Ordonez est très confiant sur une fin heureuse avant le deadline day, lundi 1er septembre à 20h. Ayant déjà négocié les termes de son contrat avec Medhi Benatia, le défenseur équatorien a préparé sa valise et attend désormais le dénouement imminent de cette opération. L'accueil de Joel Ordonez devrait être bouillant, tant il a excité les supporters marseillais depuis plusieurs semaines, Roberto De Zerbi le voulant impérativement pour renforcer une défense dont on a encore vu face au Paris FC qu'elle était friable.