OM : « On verra », Balotelli reste flou avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans les bons comme les mauvais coups face à Nantes dimanche soir au Stade Vélodrome, Mario Balotelli, qui a marqué son 8e but avec l’OM, était forcément déçu après la défaite inattendue de son équipe. L’Italien, qui s’est arrêté en zone mixte, n’a cependant pas donné le sentiment d’avoir baissé les bras. En effet, pour l’ancien attaquant de l’OGC Nice, l’espoir d’une qualification européenne demeure en dépit de ce revers qui fait très mal. Par ailleurs, le n°9 de l’OM a évoqué son avenir, alors qu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que « Super Mario » est resté très… flou. « Nous sommes mal entrés dans le match, j'ai pu marquer, mais cela n'a pas suffi, car on prend un autre but sur leur première action de la seconde période. Ce que je regrette, c'est que je pense qu'on pouvait donner plus. Rien n'est perdu, j'ai déjà été champion d'Angleterre à la dernière minute (avec Manchester City en 2012), il faut y croire jusqu'au bout. Il faut d'abord finir le championnat avant de parler de mon avenir. Pour la saison prochaine, on verra à la fin du championnat. J'ai de bons rapports avec les supporters, je suis heureux et fier d'avoir des supporters comme ça mais je le répète, rien n'est fini. Nous devons lutter jusqu'à la fin. On verra après » a expliqué Mario Balotelli, plutôt positif dans don discours malgré la défaite. Et qui laisse la porte ouverte à Marseille pour la saison prochaine…