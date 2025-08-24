OM ‍: « ‍On s’emmerde ‍», il atomise De Zerbi

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille a relevé la tête ce samedi face au Paris FC pour la première au Vélodrome de la saison. Une victoire 5-2 face au promu qui camoufle des faiblesses défensives. Des carences pointées du doigt par certains.

L’Olympique de Marseille a ouvert son compteur de points ce samedi face au Paris FC. Grâce notamment à un Pierre-Emerick Aubameyang en forme, le club de la cité phocéenne a disposé du promu francilien. Une victoire 5-2 qui ne rassure guère les suiveurs de l’OM. À la fin de la rencontre, les carences défensives ont été pointées du doigt par les observateurs. À l’approche des échéances de Ligue des champions, certains supporters ne sont pas encore convaincus du jeu proposé par la formation de Roberto de Zerbi.

Les supporters qui ne sont pas rassurés

Sur les réseaux sociaux, certaines critiques pleuvent sur la prestation défensive de l’équipe du technicien italien. Consultant pour Maritima Medias, Jacques Bayle s’est livré à une analyse d’après-match sur la prestation face au Paris FC. « Qu’est-ce qu’on doit dire, qu’on est content de ce qu’on a vu. Le résultat, la victoire après une semaine difficile, je l’admets, pas de problème, » introduit-il avant de poursuivre. « Par contre ce qui m’intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et les gars, on pense gagner quoi avec ce que l’on fait ? On a vu pendant une heure et quart ce qu’on a été capable de faire ou ne pas faire ? Encore une fois j’ai noté, Ulisses Garcia, catastrophique contre Ilan Kebbal qui a été encore une fois exceptionnel, » ajoute-t-il avant de conclure.

« On s’emmerde les gars. Il n’y a rien qui se passe. Il n’y a absolument rien. Défensivement, il y a des boulevards. Quand on a cette défense à quatre, on n’utilise pas assez la largeur. On a besoin de ce milieu de terrain qui descend entre les deux défenseurs centraux pour permettre à tes latéraux de prendre plus de largeur. On se fait bousiller défensivement. Il n’y a rien qui va » prévient le consultant. L'Olympique de Marseille va devoir élever son niveau de jeu en vue des futures échéances. L’OM se déplace à Lyon la semaine prochaine avant de recevoir Lorient et le Paris Saint-Germain.