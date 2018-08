OM : OM-TV supprimé par Canal+ et bientôt par l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient abonnés à la chaîne via le réseau Canal, que ce soit sur Canalsat, MyCanal ou via les box, vont devoir s'y faire, la chaîne de leur club de foot préféré va disparaître des écrans très rapidement. « A partir du 31 août, la chaine OM TV cessera d’être diffusée dans les offres CANAL », a en effet annoncé le groupe appartenant à Vincent Bolloré, qui en avait déjà fait de même avec Girondins TV.

Une décision radicale qui devrait accélérer la fin d'OM-TV tout court, le club phocéen n'étant plus vraiment convaincu de l'intérêt de ce média et préférant s'appuyer sur les réseaux sociaux et les différents canaux de diffusion que sont Youtube et Dailymotion. Pour mémoire, Canal a versé jusqu'à 1,4ME par saison à l'OM pour diffuser OM-TV, mais ces deux dernières année cette somme est tombée à 0,4ME par saison. Economiquement l'intérêt n'est plus vraiment justifié, tandis que sur le plan des audiences ce n'est pas la fête non plus.