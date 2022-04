OM-OL : Un Olympico trop chaud, Marseille prend peur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

OM-OL aura lieu dimanche, plus de cinq mois après l'affaire de la bouteille qui avait émaillé le match aller dans le Rhône. Du côté marseillais, on sait qu'aucun débordement ne sera toléré par la LFP surtout avec un point de pénalité en sursis.

La rivalité voire la défiance est très forte entre l'OM et l'OL depuis plusieurs années. Elle s'est déjà caractérisée par des faits de violences et de provocations dans les deux stades. On se souvient du mannequin pendu de Mathieu Valbuena, des jets de cailloux et des bagarres entre supporters. Plus récemment, à Lyon, un supporter avait lancé une bouteille atteignant Dimitri Payet. Le match avait été arrêté puis rejoué à huis-clos, deux mois après, avec un point de pénalité à l'encontre de l'OL. Dimanche, la manche retour aura lieu au stade Vélodrome et elle sera attendue de tous, supporters comme officiels.

L'OM prévient son public contre les mauvais comportements

En effet, après l'affaire de la bouteille, une réaction du public marseillais contre les joueurs lyonnais n'est pas à exclure. Cependant, une vengeance est à éviter particulièrement. Les incidents multiples ayant animé cette saison de Ligue 1 et les tribunes françaises ont renforcé la sévérité des instances. De plus, l'OM est sous le coup d'un point de pénalité avec sursis depuis des incidents à Angers en septembre dernier.

📍🏟📢

➕️1️⃣1️⃣7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ supporters attendus pour .



➡️OM🆚️Lyon.

➡️OM🆚️feyenoord

🤩🤩



ON 💙 @OM_Officiel pic.twitter.com/MahUy7moB2 — Patou De L OM ⭐Ⓜ️🏆 (@PatouOfficiel1) April 29, 2022

Autant dire que le peuple marseillais devra se tenir à carreaux. L'OM y compte bien et a pris ses précautions avec un communiqué publié directement pour ses supporters. « L’Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l’Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d’objets et l'intrusion sur le terrain. L’Olympique de Marseille est toujours sous le coup d’un sursis vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel avec notamment la perte d’un point au classement », a écrit le club phocéen. Même si la deuxième place et le podium sont presque acquis, un point de pénalité et l'OM risquerait de tout perdre surtout au vu du calendrier difficile de cette fin de saison.