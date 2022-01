OM-OL : L’entourage de Samuel Gigot confirme une lutte acharnée

Dans : OM.

Bientôt en fin de contrat au Spartak Moscou, le défenseur central Samuel Gigot intéresse bien l’Olympique de Marseille pour l’été prochain. Mais selon l’entourage du Français, d’autres clubs sont également sur le coup, et notamment en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Samuel Gigot ne signera pas cet hiver. Contrairement à ce qu’indiquait le journal L’Equipe, le défenseur central en fin de contrat au Spartak Moscou n’a trouvé aucun accord verbal avec le club phocéen. Les deux parties ne négocient que pour une arrivée l’été prochain. Et d’après l’entourage du Français, beaucoup d’autres formations se sont manifestées, à commencer par l’Olympique Lyonnais.

« Oui, il y a clairement des discussions entre l'OM et Samuel, mais au même titre que Lyon ou d'autres, a confié un proche du défenseur central au média Le Phocéen. En revanche, aucun accord n'est conclu. » Compte tenu de sa situation, Samuel Gigot n’a aucun intérêt à se presser. Plus le temps passe et plus les offres pourraient devenir alléchantes. D’autant que les clubs intéressés sont déjà nombreux et prestigieux.

« Il est effectivement suivi par de nombreux clubs en France, mais aussi en Italie, en Angleterre et en Allemagne, a précisé le membre de l’entourage du joueur. En France, on peut dire qu'il s'agit de toute la première partie de tableau hors PSG, et à l'étranger, ce ne sont que des Tops 6. Mais à 28 ans, Samuel aimerait bien rentrer en France et goûter enfin à la Ligue 1. » On peut parler d’un appel du pied pour les deux Olympiques, mais aussi pour l’OGC Nice et le LOSC, deux autres courtisans annoncés.

Gigot disponible l’été prochain

Mais une chose est sûre, c’est que Samuel Gigot « restera au Spartak jusqu'à la fin de la saison », a certifié la source. « On peut dire que c'est sûr à 98% et qu’il rejoindra un nouveau club en juin, a-t-elle confirmé. L'équipe est qualifiée pour les 8es de l'Europa League et ne veut pas le lâcher et lui aussi veut terminer la saison là-bas. » En tant que joueur libre, le natif d’Avignon pourra négocier un meilleur salaire ainsi qu’une prime à la signature.