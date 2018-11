OM : Ocampos tacle gentiment Monaco, les supporters vont adorer

Dans : OM, Monaco, Ligue 1.

Joueur essentiel de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Lucas Ocampos n’a pas toujours été titulaire ces derniers mois.

Mais depuis quelques matchs, l’Argentin retrouve du temps de jeu, notamment depuis le passage de l’OM en 3-5-2. Très apprécié en interne pour sa combativité, l’ancien attaquant de l’AS Monaco fait l’unanimité chez les supporters. Il faut dire que son état d’esprit et sa grinta collent parfaitement avec la chaude ambiance du Stade Vélodrome. Dans une interview accordée à La Provence, l’ex-buteur de River Plate a d’ailleurs chanté les louanges des fans de l’OM, expliquant notamment qu’ils étaient beaucoup plus chauds que ceux de Monaco. Ils seront ravis de l’apprendre…

« Le Vélodrome, c'est un peu la représentation de l'Argentine en Europe. En comparaison, à Monaco, je n'ai pas retrouvé cette passion. Au Genoa, c'était assez chaud, mais ce n'était pas de la folie comme ici. Et à Milan, c'est plus un théâtre pour se divertir. A Marseille, c'est différent. Je ressens la peine de la ville lorsque l'équipe perd, et inversement lorsqu'on gagne. C'est cela qui rappelle l'Argentine » a expliqué un Lucas Ocampos parfaitement adapté à l’Olympique de Marseille. Et qui n’avait aucunement l’intention de faire ses valises lors du dernier mercato, malgré l’intérêt de plusieurs clubs italiens à son égard.