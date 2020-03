OM : Obraniak croit à une blague et rate un contrat à Marseille

Dans : OM.

Désormais retraité, Ludovic Obraniak s'est reconverti dans un rôle de consultant. Mais 13 ans après, l'international polonais raconte comment il a refusé de signer à l'OM en 2007.

A quoi peut tenir une carrière de footballeur ? Deux ans après avoir décidé de mettre ses crampons au placard, Ludovic Obraniak est bien placé pour le savoir. Formé au FC Metz, celui qui a été international polonais est passé par Lille, Bordeaux, Brême... et plusieurs clubs étrangers avant de finalement revenir en France du côté d’Auxerre en 2016, club où il a fini sa longue carrière. Mais le milieu offensif de 35 ans a raconté sur Le Phocéen que lors du mercato estival 2007, alors qu’il devait quitter le FC Metz, il avait été contacté par l’Olympique de Marseille. Mais un quiproquo incroyable avec José Anigo a fait que finalement Ludovic Obraniak a signé à Lille et pas à l’OM, qui pourtant le voulait. Raison de ce fiasco, un coup de téléphone que le joueur messin avait pris pour une blague.

« C'était en janvier 2007. Je sortais de six mois incroyables avec Metz, on était largement premiers de Ligue 2. Lille entre en contact avec mon agent, on se met rapidement d'accord avec Claude Puel. C'est alors que mon agent me laisse un message vocal pour me prévenir que l'OM va rentrer dans la danse et que José Anigo va m'appeler. Problème, à l'époque, je ne consultais absolument pas mes messages vocaux. Autre problème, mes potes, qui savaient que j'étais sur le départ, n'arrêtaient pas de me téléphoner pour me faire des canulars téléphoniques en se faisant passer pour des directeurs sportifs. Du coup, quand je reçois un coup de fil avec l'accent marseillais, je laisse parler puis je dis : « non mais vraiment pour un accent marseillais il est plutôt mal imité ». Et je raccroche. Le lendemain, mon agent me demande ce qu'il en est du coup de fil. Du coup, j'écoute son message vocal et réalise trop tard que j'avais eu le vrai José Anigo au téléphone », explique Ludovic Obraniak qui signera donc à Lille. Pour oublier cet échec (involontaire) avec le joueur de Metz, José Anigo recrutera finalement Salim Arrache, le natif de Marseille étant libre depuis son départ de Strasbourg en 2006.