OM : Nuno Tavares, l'énorme affaire signée Longoria

Par Eric Bethsy

Buteur contre le Stade de Reims (4-1) dimanche soir, Nuno Tavares a impressionné pour sa première en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille. Le latéral gauche prêté par Arsenal fait parler en Angleterre, où la presse et les supporters des Gunners saluent sa prestation.

« Un but, une victoire, il n’y a pas de meilleure manière de commencer le championnat », savourait Nuno Tavares en zone mixte dimanche soir. Le piston gauche de l’Olympique de Marseille venait de rendre une excellente copie pour sa première en Ligue 1. Compte tenu de la domination de son équipe face au Stade de Reims, le Portugais a surtout fait parler ses qualités de percussion, à l’image de son but inscrit du droit, son mauvais pied, après avoir éliminé plusieurs adversaires en repiquant vers l’axe.

Notre piston @NunoTavares nous a offert un très joli but pour faire le break face aux Rémois ! 👌

🎥 Retrouvez le résumé complet de la rencontre #OMSDR 👉 https://t.co/IX0EJy6ryp pic.twitter.com/JDEwhZqOPD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2022

Résultat, sa performance provoque de nombreuses réactions, et pas seulement dans la cité phocéenne. En Angleterre aussi, la prestation du joueur prêté par Arsenal a impressionné. « Mikel Arteta, est-ce que tu regardes ? », a par exemple titré le Daily Mail, sans doute afin de remettre en cause le choix du manager d’Arsenal. Et les médias anglais ne sont pas les seuls à réagir. Certains supporters ont également apprécié le match de Nuno Tavares, et l’un d’entre eux se montre déjà impatient à l’idée de le récupérer.

Arteta tente le même pari

« Ce gars reviendra comme un monstre, retenez mon message, peut-on lire sur Twitter. C'est un talent brut qui a besoin d'une saison ou deux en prêt, ça me rappelle quelque chose. Il reviendra plus fort comme Saliba. » En effet, Arsenal peut espérer que son latéral gauche grandisse à l’Olympique de Marseille comme William Saliba l’a fait la saison dernière. Ce n’est sûrement pas un hasard si Mikel Arteta a seulement accepté de le libérer dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.