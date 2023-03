OM : Nuno Tavares a joué avec « les chaussures à l’envers »

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait une formidable opération au classement de Ligue 1 en allant s'imposer à Rennes (0-1). Mais tout n'a pas été rose du côté de l'OM, et notamment pour un Nuno Tavares qui traverse une période assez compliquée, ce qui lui vaut bien des critiques.

Titulaire au coup d’envoi dimanche soir à Roazhon Park, Nuno Tavares était aligné sur le côté droit, et c’est peu dire que le joueur prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille n’a pas réellement été mis en valeur malgré la victoire phocéenne contre le Stade Rennais. Au moment d’analyser le match du latéral gauche portugais, aligné comme piston droit, Daniel Riolo n’a pas été très tendre avec ce dernier. Le journaliste de RMC se demande réellement à quoi joue Igor Tudor avec Nuno Tavares, pas du tout à l’aise et qui a multiplié les mauvais choix, même si au final cela n’a pas empêché l’OM de ramener trois points en or de son déplacement en Bretagne. Mais il faut tout de même se poser des questions sur le joueur arrivé l’été dernier de Premier League, et qui après des débuts énormes semble vivre un vrai passage à vide, malgré la confiance de son entraîneur.

Nuno Tavares, la vraie déception de l'OM

Dans l’After, Daniel Riolo a reconnu son incompréhension totale face à la performance du défenseur portugais de 23 ans. « Nuno Tavares, il est bon un coup sur trois, mais un joueur aussi brouillon, qui a déjà des problèmes avec ses pieds en temps normal, tu le fais jouer de l’autre côté, alors là ses pieds sont complètement dévissés. On a l’impression qu’il a mis ses chaussures à l’envers, la chaussure droite sur le pied gauche et la chaussure gauche sur le pied droit. Franchement, tu ne comprends pas ce qu’il fait avec ses pieds, il est exaspérant. Moi Tavares, il m’exaspère. Je l’ai défendu en première partie de saison, car il est hyper généreux, il apporte une vraie énergie, mais là il casse les contres en faisant des passes à l’envers. Il rate des occasions, quand il doit frapper il fait un petit crochet supplémentaire, il donne mal à la tête aux supporters de l’OM. Nuno Tavares c’est un joueur livré avec du Doliprane », a lancé, avec un brin de malice, le journaliste, qui attendait mieux du joueur prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille.