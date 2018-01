OM : Non rien de rien, Patrice Evra ne regrette rien (feat Edith Piaf)

Dans : OM, Ligue 1.

Fidèle à ses habitudes, Patrice Evra a mis en ligne via Instagram sa vidéo du lundi. Et 1er janvier oblige, l'ancien défenseur, parti dans les conditions que l'on sait de l'Olympique de Marseille, semble se tourner vers l'année 2017 afin de faire un bilan. Pour illustrer ses pensées, Patrice Evra utilise comme fond sonore la mythique chanson d'Edith Piaf, Non je ne regrette rien. L'occasion pour le défenseur, toujours sans club, de faire passer un message à ses haters.