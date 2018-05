OM : Non, non et non, Mitroglou n'est pas une arnaque...

Dans : OM, Ligue 1.

Blessé contre Angers il y a trois semaines, Kostas Mitroglou est de retour dans le groupe de l’OM pour le choc contre l’Atlético Madrid.

Bien évidemment, le Grec ne sera pas titulaire en raison de son manque de rythme. Mais s’il n’avait pas connu de problème physique, il y a fort à parier que l’ex-buteur du Benfica Lisbonne aurait eu les faveurs de Rudi Garcia, l’attaquant de 30 ans ayant clairement enchaîné les bonnes prestations avant sa blessure au Stade Raymond-Kopa. Interrogé par France Football, un ancien attaquant de l’OM a d’ailleurs défendu Kostas Mitroglou, souvent moqué depuis son arrivée dans l’Hexagone.

C’est Steve Marlet, qui a porté les couleurs de l’OM entre 2003 et 2005, qui a assuré la défense du Grec. « Pour une défense, ça doit être horrible de le jouer. Il joue avec les bras, il pèse sur la défense, il est présent sur les centres... Après, il a besoin d’une animation autour de lui et de conditions favorables. Il faut que l’équipe ait un ascendant sur son adversaire, la possession du ballon et lui offre des centres. Si c’est dans un match où l’équipe n’a pas le ballon et est obligée de défendre, c’est plus compliqué de mettre un joueur pareil » a expliqué Steve Marlet, grand fan de Kostas Mitroglou contrairement à la majorité des consultants…