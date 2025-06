OM ‍: Noa Lang proche d'un transfert historique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Convoité par l'Olympique de Marseille, Noa Lang a le profil qu'il faut pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi. Mais, la valeur de l'attaquant international néerlandais est énorme et l'OM va devoir trancher.

Actuellement avec la sélection des Pays-Bas, qui va affronter ce samedi la Finlande, puis défiera Malte dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, Noa Lang sait que son avenir va se régler dans les jours qui viennent. Car du côté du PSV Eindhoven, on souhaite que le cas de l'attaquant de 25 ans soit réglé rapidement, comme le confirme le média sportif néerlandais Voetbalprimeur. Depuis quelques jours, l'Olympique de Marseille est en tête de liste pour accueillir celui qui fait déjà les yeux doux aux supporters phocéens, Jul se retrouvant même impliqué dans ce possible transfert.

Noa Lang a de nombreux contacts

Il ne faut toutefois pas aller trop vite en besogne dans la possible signature de Noa Lang à l'OM, car nos confrères affirment que si Pablo Longoria a pris contact avec les dirigeants du PSV, le président marseillais n'est pas le seul à l'avoir fait. Et forcément cette concurrence exacerbée fait grimper le prix de l'attaquant international, dont la valeur pourrait dépasser les 30 millions d'euros, et devenir ainsi le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. De quoi laisser planer le doute sur cette signature, ce que confirme d'ailleurs Florent Germain, qui suit l'actualité de l'OM pour le compte de RMC.

🗣️ @nicolas_vilas sur la rumeur Noa Lang à l'OM : "Lui peut enflammer le Vélodrome mais peut aussi mettre le feu à la Commanderie." #RMCLive pic.twitter.com/IZ5xG5Hh1v — After Foot RMC (@AfterRMC) June 6, 2025

Dans L'After, le journaliste a évoqué le dossier Noa Lang, et il a reconnu que le prix du joueur était tout de même problématique pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille à l'entame d'un mercato où le duo Longoria-Benatia devra être, comme toujours, rusé. « C’est une piste qui est chère. Oui; son profil plait à l’OM, mais il y a une concurrence élevée et un prix qui dépasse les 30 millions d’euros. C’est un dossier très compliqué même si le joueur séduit », a reconnu Florent Germain, confirmant les infos du média néerlandais.