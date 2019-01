OM : Njie sur le départ, l'OM remercie Nantes au mercato

Dans : OM, FC Nantes, Premier League, Mercato.

Proche de quitter l’Olympique de Marseille pour le Sporting Portugal cet été, Clinton Njie est finalement resté en France en raison de la volte-face inattendue du club lisboète. Six mois plus tard, le bilan sportif est décevant pour le Camerounais, auteur d’un seul but en Ligue 1 et dont les émoluments pèsent lourd dans la masse salariale du club olympien. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta verraient d’un bon œil le départ de l’ancien Lyonnais en janvier. Cela tombe bien, un club de Premier League est particulièrement intéressé par l’attaquant de 25 ans.

Il s’agit de Cardiff, dont l’intérêt pour Clinton Njie est confirmé par Sky Sports. A l’issue du match nul entre son équipe et Huddersfield samedi (0-0), l’entraîneur Neil Warnock a d’ailleurs confirmé son intention de recruter un attaquant. « Nous sommes légers devant, on va essayer de prendre quelqu’un » a-t-il expliqué avant d’évoquer un autre dossier, celui menant à Emiliano Sala, pisté depuis plusieurs semaines. « J’ai parlé avec le président de Nantes, mais ça ne s’est pas encore fait. Nous regardons deux ou trois pistes, on verra bien ». Marseille pourrait donc profiter de l’inflexibilité de Waldemar Kita dans le dossier Emiliano Sala pour vendre Clinton Njie. Tout le monde serait gagnant, finalement. Sauf peut-être Cardiff City…