OM : Njie renvoyé à Marseille par le Sporting

Cette fois, l'affaire est entendue et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour Clinton Njie. A Bola confirme en effet ce mercredi après-midi que les résultats de la visite médicale passée mardi par l'attaquant camerounais de l'Olympique de Marseille n'ont pas été du goût des dirigeants du Sporting, lesquels ont finalement renoncé au prêt de Clinton Njie. Malgré de nouvelles discussions entre les deux clubs, le joueur, qui devait signer pour un an avec la formation portugaise, est reparti il y a quelques heures vers Marseille où il va reprendre l'entraînement. De son côté, le Sporting a seulement confirmé qu'aucun accord n'avait été trouvé avec l'OM concernant le prêt de Clinton Njie.

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que não chegou a acordo com o @OM_Officiel relativamente aos termos do contrato para o empréstimo do jogador Clinton N’jié. pic.twitter.com/BTGcl69wpL