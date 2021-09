OM-Nice : Zéro appel, Gilles Favard dévoile un scoop !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille et l'OGC Nice n'ont pas fait appel des sanctions de la LFP et pour Gilles Favard l'histoire va en rester là. Pour le consultant de la chaîne L'Equipe, il y a une raison derrière tout cela.

Très attendue, la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant les incidents du match Nice-OM est tombée mercredi peu avant 23 heures. Et tout le monde est à peu près d’accord pour dire que les gendarmes du football n’ont pas été d’une sévérité absolue avec l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, la décision de faire rejouer la totalité de la rencontre semblant convenir aux deux clubs. 72 heures après l’annonce de ces sanctions, le Gym a d’ores et déjà fait savoir via son président qu’il n'y aurait aucun appel. Du côté de l’OM, on laisse planer le mystère, même si Jorge Sampaoli a clairement dit que pour lui il fallait tourner la page et se focaliser sur la suite de la saison de Ligue 1. Mais sur la chaîne L’Equipe, Gilles Favard a lui une explication à ce choix de ne pas faire appel.

Vincent Labrune a recadré Nice et l'OM

Le consultant explique que Vincent Labrune a mis Nice et l’OM au pied du mur. « Ils sont tous montés à Paris, Longoria, Rivère, Fournier, Sampaoli, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Je pense qu’il y a eu un bureau fermé avec un monsieur qui est le président de la LFP, Vincent Labrune, et ce dernier les a mis en face de leurs responsabilités, et cela pour les deux équipes. On voit que désormais Rivère dit le contraire de ses conneries d’après-match. Idem pour Sampaoli, car on ne dit rien alors qu’il a fait n’importe quoi. Que n’aurait-on écrit si Girard ou Kombouaré avaient fait la même chose. Et en conférence de presse ce vendredi, Sampaoli dit qu’il faut oublier. Pour moi Vincent Labrune a apaisé les sanctions, mais en contrepartie, il leur a dit d’arrêter les conneries et de ne pas faire appel », explique Gilles Favard.