OM : Nice se fout de Marseille, Dieng c'est non

Mehdi Lunay

Il est convenu depuis le début de l'été que l'OM veut vendre Bamba Dieng. Après plusieurs clubs étrangers, c'est l'OGC Nice qui manifeste un intérêt pour le Sénégalais. Mais, les Aiglons le veulent en prêt.

Si les recrutements s'enchaînent à un rythme soutenu à l'OM, on ne peut pas en dire autant des ventes. Luan Peres et Lucas Perrin sont les deux seuls joueurs à avoir rempli les caisses marseillaises et ce pour moins de sept millions d'euros. C'est bien maigre à 15 jours de la fin du mercato estival alors que vendre était un objectif fixé par Frank McCourt à Pablo Longoria en juin dernier. Si les joueurs phocéens sont encore loin de séduire les clubs européens, un attaquant fait exception : Bamba Dieng. Le jeune sénégalais ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor mais il est en bonne place sur la liste des joueurs transférables cet été.

Nice veut un prêt, c'est 15 millions d'euros ou rien pour l'OM

L'OM ne se trompe pas sur le potentiel marchand de Bamba Dieng. Ce dernier est convoité par un bon nombre de clubs, en Allemagne, au Portugal et en Angleterre. Depuis quelques jours, un club français s'est même incrusté dans le dossier, l'OGC Nice. Les Aiglons ont besoin d'un nouvel attaquant et le profil de Dieng leur plait bien. Le Sénégalais n'est pas insensible au projet niçois, lui qui veut rester en Ligue 1, si possible toujours sur la côte méditerranéenne.

Toutefois, il y a un hic, c'est l'offre niçoise. Nice veut Dieng en prêt avec option d'achat, inconcevable pour l'OM. Selon la Provence, Pablo Longoria rejette catégoriquement cette option et veut un transfert sec d'au moins 15 millions d'euros pour son jeune attaquant de 22 ans. C'est même simple selon le quotidien régional. Si aucune offre satisfaisante n'arrive au 31 août prochain, Dieng restera un joueur marseillais sans que cela ne pose problème à Pablo Longoria. Le président de l'OM ne compte pas faire de cadeaux pour sa pépite, et surtout pas à Nice détenu par le richissime patron d'Ineos.