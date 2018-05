OM : Ni Macron, ni Deschamps mais le Roi d'Espagne pour OM-Atlético

Dans : OM, Equipe de France, Europa League.

Ce mercredi, tous les regards seront tournés vers Lyon où se déroulera la finale de l’Europa League entre l’Olympique de Marseille et l’Atlético Madrid.

Une rencontre phare pour conclure cette saison, avec notamment la présence d’un club français à ce niveau, ce qui a le don d’émoustiller tout le monde. Président de la République depuis un an et fan déclaré de l’OM, Emmanuel Macron avait promis de tout faire pour être au rendez-vous. Mais l’homme politique ne pourra pas se libérer, puisqu’il sera en Bulgarie au moment du match ce jeudi soir, annonce RTL. Le chef de l’état sera présent pour un sommet de l’UE concernant les Balkans, et « sauf coup de théâtre », il ne pourra pas faire un aller-retour express en avion privé pour être présent le temps du match, histoire non plus de ne pas se faire attaquer sur des dépenses colossales pour assister à un match de football. De son côté, le Roi d'Espagne Filipe VI, fan déclaré de l'Atlético Madrid, sera de la partie.

A noter que ce jeudi à Lyon, Didier Deschamps, qui a reculé la date de publication de sa liste pour le Mondial en raison de la présence de l’OM en finale, ne sera pas au rendez-vous. Le sélectionneur national est en Corse pour un match caritatif et fera le point jeudi matin avec son adjoint Guy Stéphan, qui sera lui au Groupama Stadium pour observer les joueurs concernés.