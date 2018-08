OM : Radonjic à l'OM contre 12ME, des bonus et un match amical ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Au lendemain des révélations sur le contact pris par l'Olympique de Marseille avec l'Etoile Rouge de Belgrade concernant le transfert éventuel de Nemanja Radonjic, le site internet serbe Mozzasport affirme ce samedi qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs. Afin de s'offrir Nemanja Radonjic, l'OM aurait accepté de verser 12ME, plus 2ME de bonus liés aux résultats de l'ailier sous le maillot phocéen. De plus, l'Olympique de Marseille aurait également donné son feu vert afin de jouer un match amical, à une date à déterminer, au stade Rajko Mitic, aussi surnommé le Marakana en raison de son ambiance. Une rencontre de gala dont la recette restera évidemment dans les caisses du club de Belgrade.

Le média serbe précise que l'Etoile Rouge de Belgrade ne touchera que 7ME de ce transfert, le précédent club de Nemanja Radonjic et le joueur ayant également droit à une grosse part du gâteau. L'affaire se fera une fois que le club serbe aura joué ces deux matches des barrages de Ligue des champions contre Salzbourg les 21 et 28 août prochains. Pour l'Etoile Rouge, la vente de Nemanja Radonjic sera le plus gros transfert de ces 15 dernières années.