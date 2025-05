L'OM négocie avec l'Ajax pour un drôle de transfert

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille n'a pas raté son mercato estival 2024 chez les gardiens. Transfuge de l'Ajax, Geronimo Rulli a été très solide. De quoi laisser sur le banc le numéro 2 Jeffrey de Lange. Le Néerlandais pourrait donc s'en aller et pourquoi pas...à l'Ajax.

Si Adrien Rabiot et Mason Greenwood sont souvent loués par les observateurs français, l'Olympique de Marseille n'oublie pas que sa deuxième place a aussi été garantie par Geronimo Rulli. Le portier argentin a accumulé les arrêts cette saison et ce n'était pas une mince affaire tant la défense olympienne aura été fébrile. Une belle revanche pour l'ancien montpelliérain, souvent placé sur le banc dans ses précédents clubs Villarreal et l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais aurait bien besoin de lui aujourd'hui, devant encore aligner le vétéran Remko Pasveer (41 ans) dans les buts.

Jeffrey de Lange convoité par l'Ajax Amsterdam

L'Ajax s'active donc sur le marché pour trouver un portier plus jeune. Le vice-champion des Pays-Bas regarde du côté de Marseille selon L'Equipe. La cible n'est pas Rulli mais plutôt Jeffrey de Lange, numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens à l'OM. Le Néerlandais de 27 ans n'a joué que deux matchs cette saison en Coupe de France et aimerait bénéficier de plus de temps de jeu. De Lange n'est pas un inconnu pour les Amstellodamois puisqu'il a fréquenté le centre de formation du géant néerlandais. Il n'a cependant jamais joué en équipe première, partant ensuite à Twente.

Selon L'Équipe, l’Ajax Amsterdam aimerait recruter Jeffrey De Lange (27 ans).



Son contrat avec l'OM se termine en juin 2027 et est évalué à 2,5 M€.



Il est aussi précisé qu'il est très apprécié au sein du club en tant que 2e gardien compétitif. Également très apprécié dans le… pic.twitter.com/x6NuMFWqIL — Fabien (@Beye13) May 28, 2025

L'OM peut aisément le vendre, ayant d'autres gardiens sous le coude avec Ruben Blanco, le jeune belge Jelle Van Neck et le jeune camerounais Simon Ngapandouetnbu. Cependant, de Lange est très apprécié au sein du vestiaire phocéen. C'est un ami proche de Mason Greenwood notamment. En plus, il n'a pas fait de vagues cette saison malgré son rôle ingrat. Ce sera à la direction de trancher le cas de Lange. Si l'Ajax se montre généreuse financièrement, Pablo Longoria ne retiendra toutefois pas son gardien néerlandais.