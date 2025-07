OM ‍: Neal Maupay a compris la mauvaise nouvelle

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Arrivé l’été dernier pour épauler sur le front offensif de l’OM, Neal Maupay ne semble plus vraiment dans les plans de Roberto de Zerbi. L’ancien joueur d'Everton va devoir trouver une porte de sortie cet été sur ce marché estival.

L’Olympique de Marseille veut s’occuper des partants après avoir dû gérer plusieurs arrivées. Le club de la cité phocéenne reste actif sur le mercato pour renforcer l’effectif de Roberto de Zerbi en vue de la saison prochaine. Des arrivées sont encore à prévoir, mais cela inclut tout d’abord des départs. Le cas Azzedine Ounahi embête les dirigeants olympiens qui vont devoir également gérer un autre dossier, celui de Neal Maupay. L’ancien joueur de l’OGC Nice n’est plus dans les plans du club de la cité phocéenne pour la saison prochaine. Mis de côté depuis l’arrivée d’Amine Gouiri à l’hiver 2025, l’attaquant de 28 ans a pris part à 22 rencontres de Ligue 1 la saison passée. Mais entre début février et la fin de saison, Maupay n’a été titularisé qu’à deux reprises.

Maupay n’est plus dans les plans

❌ Neal Maupay 🇫🇷 n’entre pas dans les plans de l’OM pour la saison à venir.



Le club a la volonté de le vendre, mais les offres ne se bousculent pas pour le moment.



Et l’Olympique de Marseille voudrait vendre l’ancien stéphanois. Dans l’émission consacrée au marché estival, Sébastien Denis, journaliste Foot Mercato dévoile que l’OM cherche à vendre Neal Maupay : « Il y a des ventes qui sont désirées. Oui Neal Maupay, il n’est clairement pas dans les petits papiers de Marseille. Il est toujours intégré à l'effectif, il n'a pas été mis dans le groupe Pro 2. Mais on sent bien qu’il n’est plus dans les plans et que lui-même n’est plus vraiment concerné par ce qu’il se passe. Reste à savoir si Marseille va lui trouver une porte de sortie idéale pour lui. En tout cas pour l’instant ça ne se bouscule pas, mais en tout cas Marseille va devoir y travailler d'ici à la fin de l’été, » explique-t-il. Neal Maupay va donc devoir se trouver un nouveau club pour espérer retrouver du temps de jeu la saison prochaine.