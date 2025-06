OM ‍: Ndicka fait une réponse terrifiante à Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans le collimateur de l'Olympique de Marseille, Evan Ndicka sait qu'il intéresse plusieurs clubs. Tandis que l'AS Rome espère vendre le défenseur avant le 30 juin pour équilibrer ses comptes, le joueur a lui les idées claires.

Les dirigeants de la Roma le savent, pour répondre aux exigences financières de la Serie A, ils doivent impérativement faire rentrer du cash avant lundi minuit. Et pour cela, plusieurs joueurs du club de la capitale italienne sont mis sur le marché des transferts, dont notamment Evan Ndicka, le défenseur central international ivoirien qui a encore trois ans de contrat avec l'AS Rome et dont la valeur est estimée à 30 millions d'euros. C'est dans ce climat d'urgence que l'OM est venu mettre son nez dans le dossier Ndicka, Pablo Longoria et Medhi Benatia flairant forcément une bonne affaire possible. Du côté des supporters de l'OM, on s'est emballé, mais à moins de 72 heures de la deadline, la Gazzetta dello Sport apporte un éclairage plus brutal concernant la signature d'Evan Ndicka à l'Olympique de Marseille.

Ndicka sait où il veut jouer et ne pas jouer

L'AS Rome a déjà vendu Leandro Paredes, mais le vente de l'ancien joueur du PSG à Boca Juniors n'a rapporté que 3,5 millions d'euros, et Gian Piero Gasperini espère désormais que c'est la cession d'Angelino qui permettra de remplir les caisses de la Roma. Mais si ce n'est pas le cas, alors le club italien laissera partir Evan Ndicka. Mais, à en croire le grand quotidien sportif transalpin, non seulement Ndicka donne la priorité absolue à la Premier League, mais en plus il aurait déjà fermement refusé de rejoindre l'Olympique de Marseille. Andrea Piras, journaliste pour Tuttomercatoweb, confirme que le défenseur de 25 ans ne veut pas jouer en Ligue 1 avec l'OM, son choix étant de rejoindre l'Angleterre en cas de départ précipité de l'AS Rome.

Bien évidemment, la Roma doit tenir tout de même compte de l'avis de son joueur, et les dirigeants italiens vont donc devoir composer avec la volonté d'Evan Ndicka de signer éventuellement en Premier League. Il reste moins de trois jours pour éventuellement le faire changer d'avis si l'Olympique de Marseille fait une grosse offre pour s'attacher les services du joueur formé et révélé par l'AJ Auxerre.