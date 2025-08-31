OM ‍: Nayef Aguerd tout proche de Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite encore renforcer sa défense centrale d’ici la fin du mercato et le club phocéen pourrait frapper fort en s’offrant Nayef Aguerd.

A la recherche de renforts défensifs dans cette dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Le club phocéen a finalisé l’arrivée d’Emerson Palmieri en provenance de West Ham dans le couloir gauche. L’objectif est maintenant de recruter un ou deux joueurs en défense centrale. Ces dernières heures, les pistes Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) et Joel Ordonez (FC Bruges) sont évoquées avec insistance. Mais selon les informations de Gonzalo Tortosa, Nayef Aguerd pourrait bien être le prochain à rallier la cité phocéenne.

👀 Nayef Aguerd, muy cerca de ser jugador del Marsella.



👉 El marroquí está en negociaciones avanzadas para firmar con el club francés.



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 30, 2025

Et pour cause, le journaliste d’El Chiringuito nous apprend que l’international marocain est « tout proche » d’imiter Emerson Palmieri en quittant West Ham pour rejoindre l’Olympique de Marseille. A ce stade, on ignore tout des négociations entre les Hammers et l’OM pour l’ancien joueur du Stade Rennais. On sait en revanche que Nayef Aguerd a refusé de se déplacer à Nottingham avec le reste de l’équipe de West Ham pour le match de ce dimanche (15 heures) en Premier League, une information confirmée par de nombreux médias anglais.

Aguerd refuse de jouer Nottingham - West Ham ce dimanche

Un indice qui ne trompe pas sur l’avenir de Nayef Aguerd, annoncé sur le départ depuis le début du mercato et qui était suivi par de nombreux grands clubs européens dont la Real Sociedad. A moins de 48 heures de la clôture du marché des transferts, le défenseur suivi par l’OM n’a finalement signé nul part, et c’est donc Marseille qui pourrait rafler la mise dans le money-time. Un transfert du Marocain ne sera pas anodin pour les finances olympiennes car en début de mercato, West Ham réclamait entre 20 et 30 millions d’euros pour son solide gaucher de 29 ans. Reste maintenant à voir si cette jolie piste se confirmera pour l’OM dans les heures à venir et si le prix du joueur a été revu à la baisse ou non.