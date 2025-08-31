OM ‍: Nayef Aguerd et Emerson arrivent ce dimanche soir à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Alors que l'OM joue ce dimanche soir à Lyon, sous les yeux de Pablo Longoria et Medhi Benatia, deux nouveaux joueurs sont attendus peu après 23 heures à Marseille.

Le mercato s'agite du côté de l'Olympique de Marseille puisqu'à moins de 24 heures de la fin de la période des transferts, ce sont deux renforts qui arrivent en provenance d'Angleterre. En effet, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri sont attendus à 23h05 à l'aéroport de Marignane, ils devraient passer demain matin la visite médicale avant de signer avec l'OM.