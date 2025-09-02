OM ‍: Nayef Aguerd à Marseille, c'est officiel

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Quelques minutes après avoir officialisé l’arrivée de Matt O’Riley, l’OM a annoncé la signature de Nayef Aguerd.

Un joli coup de la part de l’Olympique de Marseille, qui s’offre l’international marocain en provenance de West Ham pour une somme estimée à plus de 20 millions d’euros. « L’Olympique de Marseille a le plaisir d’annoncer l’arrivée, en provenance de West Ham, du défenseur central international marocain, Nayef Aguerd. Aujourd’hui, Nayef Aguerd incarne une autre facette du football moderne : celle d’un homme de devoir, discret mais essentiel, forgé entre deux rives, entre courage et humilité. Une somme de qualités qui lui permettra de relever les défis de l’équipe de Roberto De Zerbi. Bienvenue à Marseille, Nayef » écrit le club phocéen, qui a renouvelé la quasi-totalité de sa défense cet été avec les signatures d’Aguerd, Medina, Pavard ou encore Emerson et Weah.