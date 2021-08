OM : Nantes tente Dario Benedetto au mercato

Dans : OM.

En manque de temps de jeu à l’OM la saison dernière, Dario Benedetto ne sera pas retenu par Pablo Longoria en cas de belle offre au mercato.

Des négociations sont actuellement menées avec plusieurs clubs espagnols dont Elche ou encore le Bétis Séville pour un éventuel transfert de Dario Benedetto. Doublure d’Arek Milik, l’Argentin de 30 ans s’est montré efficace pendant les matchs de préparation. Mais l’entraîneur olympien Jorge Sampaoli ne semble pas réellement compter sur son compatriote puisqu’il lui a souvent préféré Dimitri Payet en faux numéro neuf ou encore le jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng. La situation inconfortable de Dario Benedetto a par ailleurs donné des idées en Ligue 1 puisque selon les informations obtenues par certains médias, le FC Nantes s’est renseigné auprès de l’OM pour obtenir le prêt de l’ancien attaquant de Boca Juniors.

Nantes piste aussi Germain

Les négociations n’ont finalement pas été très loin entre Marseille et le club de Loire-Atlantique, certainement car Nantes ne pouvait pas assumer une grosse partie de l’imposant salaire de Dario Benedetto. De son côté, le joueur est plutôt ouvert à un départ pour le Brésil ou pour l’Espagne, plutôt que de découvrir un deuxième club de Ligue 1. Enfin, pour en revenir au FC Nantes, un autre attaquant ayant porté les couleurs de l’Olympique de Marseille figure dans les petits papiers d’Antoine Kombouaré et de Waldemar Kita. Toujours selon le média, c’est Valère Germain qui a attiré l’attention de la direction nantaise. Libre de tout contrat depuis le 30 juin, l’ex-attaquant de l’OM s’entretient en solo depuis un mois et demi, et n’a pour le moment pas trouver de point de chute. Une situation dont aimerait profiter le FC Nantes, bien que les dirigeants canaris ne fassent pas encore de Germain une priorité absolue. Notamment car son salaire est extrêmement imposant.