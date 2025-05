OM ‍: Nabil Djellit utilise Reims pour se moquer de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le Stade de Reims n'a pas pesé lourd face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (3-0). Et pour Nabil Djellit en a profité pour glisser une peau de banane sous les pieds de l'OM.

On le sait, le journaliste de L'Equipe est plutôt facétieux, et il ne rate jamais une occasion de faire rager les supporters des clubs. Ce samedi soir, ce sont ceux de l'Olympique de Marseille qui se sont étouffés en voyant le message passé par Nabil Djellit sur son compte X. Commentant la prestation totalement ratée du Stade de Reims en finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, il s'est lancé dans une sacrée comparaison. « Pour rappel, cette équipe de Reims a passé un 3-0 à l'OM... », en référence à la défaite de l'Olympique de Marseille le 29 mars dernier au stade Auguste Delaune, même si en fait l'OM avait perdu 3-1.

Pour rappel, cette équipe de Reims a passé un 3-0 à l'OM... #CDF — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 24, 2025

Forcément, ce chambrage de l'OM a provoqué des commentaires très caustiques sur le même réseau social. « Djellit quand il ne parle pas de l'OM il dort mal », « Pour rappel, on s’en fout », « t’as un vrai problème avec l’OM, tu parles tout le temps de nous comme si c’était ta fixation. Mais ici à Marseille, on ne t'écoute même pas. On ne te calcule pas toi et ton journal », ont riposté quelques supporters marseillais, au milieu de messages plus insultants. Preuve que le second degrés ne passe pas très bien sur X.