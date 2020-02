OM : Nabil Djellit brutalise Marseille, même dauphin du PSG

Dans : OM.

Après 14 matchs sans défaite en Ligue 1, l'Olympique de Marseille est tombé au Vélodrome samedi contre Nantes. Nabil Djellit n'est pas réellement étonné.

L’OM est toujours solidement accroché à la deuxième place du classement de L1 avec neuf points d’avance sur Lille, et il n’y a donc pas le feu au Vieux Port après la victoire nantaise à Marseille. Mais forcément, la copie rendue par les joueurs d’André Villas-Boas face aux Canaris a déçu les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour Nabil Djellit, si le club phocéen n’a pas du tout volé sa place au classement, il est évident que le jeu pratiqué ne permettait pas non plus de faire durer éternellement l’invincibilité. Le journaliste de France-Football fait un constat qui peut sembler sévère, mais il ne crache pas sur l’OM.

Et Nabil Djellit de livrer son analyse. « Fin de la baraka pour l'OM. Cette victoire est clairement méritée pour le FC Nantes. C'est agréable de voir en L1 une équipe qui ne souhaite se débarrasser du ballon dès la première sortie de balle. Les Phocéens ont été dépassés par le jeu en mouvement de Nantes, On le savait déjà, mais on a clairement vu les limites de l'OM dans le jeu. La détermination ne peut pas indéfiniment masquée les insuffisances, Mandanda non plus. L'OM est 2e. On n'enlèvera rien à ce groupe. Ils ont mérité cette place. Mais franchement qui prend du plaisir à regarder cette équipe ? Pas moi », a lancé le journaliste, qui ne se régale pas des seuls résultats de la formation entraînée par Villas-Boas et attend beaucoup plus au niveau du jeu.