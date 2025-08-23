OM ‍: Nabil Djellit accuse la direction

Dans : OM.

Alors que la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe peut laisser des traces dans le vestiaire marseillais, Nabil Djellit estime que la direction de l’OM est fautive dans la crise actuelle.

La saison ne fait que débuter et la crise est déjà au rendez-vous du côté de Marseille. Il faut dire que le vestiaire de Roberto De Zerbi a complètement explosé après la défaite de l’OM à Rennes la semaine dernière à l’occasion de la première journée de L1 (0-1). Alors qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont bagarrés à coups de poing, la direction marseillaise a décidé de placer les deux coupables sur le marché des transferts pour faire respecter leur nouvelle loi dans le vestiaire. Mais si le club olympien est déjà à feu et à sang au bout d’une semaine de compétition, c’est aussi à cause du comportement des dirigeants, et notamment de Pablo Longoria ou Medhi Benatia, selon les dires de Nabil Djellit. Pour ce dernier, le côté sanguin des hommes forts de Marseille joue clairement un rôle dans l'instabilité de l’OM depuis quelques mois.

« Tu viens à l’OM, tu peux sauter à n’importe quel moment… »

« L’OM a une faculté à augmenter la pression, c’est incroyable ! La pression, c’est le signal envoyé par les dirigeants et ton entraîneur. C’est bien d’être volcanique, d’avoir du caractère, mais bon… À la grande époque de l’OM, les Gerets, Diouf, tu sentais qu’ils pouvaient résister à la pression. Mais De Zerbi, je ne sais pas, il met ses joueurs en insécurité. Dans l’affaire Rabiot, Rowe était un joueur en insécurité contractuelle. Il était sur la liste des transferts. Donc il ne pouvait pas être bien émotionnellement, sachant qu’il était déjà poussé dehors… J’ai du mal à croire au narratif de la bagarre. Cet événement est le déclencheur. La situation contractuelle de Rabiot, le fait qu’il ne prolonge pas, dérangeait Marseille. Ils n’ont pas une surface financière énorme, ils ne voulaient pas le perdre gratuitement dans un an. Peut-être que Longoria a demandé à De Zerbi s’il pouvait faire sans Rabiot. Ils peuvent prendre quelqu’un d’autre en 10. Le coach a donné son vert, sinon Longoria n’aurait pas pris ce risque… Les dirigeants de l’OM parlent beaucoup de stabilité, d'institution, mais ils créent toujours une instabilité émotionnelle. Tout joueur est un fusible, tu viens à l’OM, tu peux sauter à n’importe quel moment… », a balancé le consultant de Canal+ Sport Afrique, qui estime donc que les dirigeants marseillais ont surtout profité de la situation pour mettre Rabiot sur la touche et éviter de perdre trop d’argent dans l’affaire…