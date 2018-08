OM : Nabil Djellit a trouvé plus fort que Mitroglou en D2 pour l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Du côté de Marseille, le dossier du « grand attaquant » est sur toutes les lèvres, et cela depuis le début de l’été.

Il faut dire que les supporters phocéens ont longtemps pensé que Mario Balotelli allait débarquer dans la cité phocéenne. Or, nous sommes début août et l’international italien est toujours un joueur de l’OGC Nice. Pire, plus les jours passent, plus il semble s’éloigner de Marseille. Ainsi, d’autres pistes sont certainement creusées en interne par l’état-major de l’OM. Journaliste pour France Football, Nabil Djellit a lui soumis une idée à la cellule de recrutement du récent 4e de Ligue 1.

« Je regarde Hull City-Aston Villa. Kodjia c'est fort, puissant et complet. Pour moi, c'est meilleur que Mitroglou, par exemple. Pas la première fois que je le vois. Franchement, je suis l'OM je jette un coup d'œil sur l'international ivoirien de 28 ans... Un bon coup à faire » a soufflé Nabil Djellit, toujours le premier quand il s’agit de taper sur Kostas Mitroglou, l'une des ses cibles préférées. Mais qui sait, un ancien dirigeant du FC Barcelone comme Andoni Zubizarreta suivra peut-être les conseils du journaliste de FF, un jour…