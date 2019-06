OM : N'achetez pas les maillots Puma, les Ultras furieux !

Dans : OM, Ligue 1.

Vendredi soir, devant les médias, quelques influenceurs et diverses personnalités, mais pas le président de l'Olympique de Marseille, le club phocéen et Puma présentaient les trois nouveaux maillots de la saison prochaine dans les superbes locaux du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et le moins que l'on puisse dire est que les supporters, qui n'étaient pas conviés, ne sont pas emballés, mais alors pas du tout, pas le travail de l'équipementier de l'OM. Ce samedi, les South Winners appellent carrément les fans de Marseille à boycotter ces maillots 2019-2020. Car pour eux, les dirigeants du club prouvent encore une fois qu'ils se foutent royalement de l'Olympique de Marseille.

« Comme d'habitude à l'Olympique de Marseille, nous venons de découvrir la présentation des maillots pour la nouvelle saison au travers le Facebook de la Provence. Alors que tout bon supporter Marseillais attendait plutôt de voir dans les médias les nouveaux transferts a l'OM. Séance d'enfumage au Mucem : au lieu de 3 nouvelles recrues, on nous présente 3 Ambassadeurs qui ont l'air de se demander les bras croisés ce qu'ils foutent là alors que notre Club détient les clefs du stade Vélodrome. Des maillots créés par des designers en manque d'inspiration, à croire qu'il faut être bidon pour plaire aux dirigeants de l'OM. Une fois de plus, un sentiment de honte et un soupçon de manque de respect avec la saison que nous venons de vivre. Comme ils nous rabâchent à toutes les réunions que nous sommes une famille : On se doit de réagir pour leur montrer qu'on ne se fout pas de la gueule des siens ! Nous demandons au peuple Olympien de France et de Navarre de BOYCOTTER les maillots PUMA de cette année ! », lancent les South Winners 1987. La saison 2019-2020 n'est pas encore commencée que le ton monte déjà du côté de Marseille.