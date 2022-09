OM : Mourinho ou Marseille, le Special One a pleuré

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

De retour en France après 5 années passées en Italie, Jordan Veretout s'est confié sur son choix de quitter l'AS Roma où il était un cadre de l'équipe pour rejoindre l'OM et son nouveau projet.

Après 3 ans passés à l'AS Roma et une Europa Conference League remportée, le milieu de terrain français a pris la décision de revenir dans le championnat français. Celui qui a explosé à Nantes lors de la saison 2014/2015 a cette fois pris la direction de l'OM avec qui il a découvert la Ligue des Champions cette saison. Pourtant considéré comme l'un des cadres du club de la Louve, le vainqueur de la Ligue des Nations 2021 a expliqué son départ au cours d'un entretien avec le média Goal. Jordan Veretout, qui semble déjà avoir conquis le cœur des supporters phocéens, a expliqué que José Mourinho a eu un rôle clé et qu'il a tenté de mettre des bâtons dans les roues de Marseille pour ce transfert.

Mourinho a tenté de bloquer le transfert de Veretout

« J'ai passé trois saisons à la Roma, dont deux et demi à un très haut niveau. J'étais très heureux et j'ai bien travaillé sur le terrain. Puis les six derniers mois ont été compliqués, il a fait tourner, il avait d'autres joueurs disponibles. C'est toujours difficile quand on passe d'un rôle de titulaire à celui de remplaçant. Je voulais changer cela aussi. J'ai 29 ans et je veux jouer au football. Quand Marseille est venu me présenter son projet, je voulais absolument partir, même si Mourinho voulait que je reste. Mais il a compris mon choix de partir, de rentrer en France, aussi pour ma famille » a confié le joueur de 29 ans. Malgré le forcing du technicien portugais, Veretout a finalement opté pour le choix du cœur et s'impose déjà comme l'un des tauliers du vestiaire marseillais.