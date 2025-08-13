OM ‍: Moumbagna plutôt que Rowe, Rennes accepte le deal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Jonathan Rowe pour renforcer son attaque, Rennes a peu de chances de convaincre l’ailier anglais de l’OM. A la recherche d’un joueur offensif, le club breton pourrait se rabattre sur Faris Moumbagna.

La Ligue 1 débute dans deux jours et le mercato du Stade Rennais est loin d’être terminé. Le club breton s’est pour l’instant contenté de renforcer sa défense et son milieu de terrain avec les signatures de Rongier, Frankowski et Merlin. Les supporters rennais ainsi que leur entraîneur Habib Beye attendent maintenant des renforts dans le secteur offensif, notamment pour compenser le départ à venir d’Arnaud Kalimuendo. Le pensionnaire du Roazhon Park entretient de très bonnes relations avec l’OM et a tenté sa chance dans le dossier Jonathan Rowe, qui ne sera pas retenu en cas de proposition à plus de 20 millions d’euros.

⚫️🔴🔁⚪️🔵 | L'axe Rennes-OM n'est peut être pas terminé, le club breton, à la recherche d'un attaquant, étudie de profil de Faris Moumbagna. pic.twitter.com/PIZ7lySdI2 — LePetitOM (@LePetitOM) August 13, 2025

De source marseillaise, l’ex-ailier de Norwich n’a cependant pas l’intention de quitter l’OM pour signer à Rennes. C’est ainsi que selon les informations du compte insider Le Petit OM, Habib Beye et les dirigeants bretons ont identifié un autre attaquant marseillais comme une cible potentielle durant ce mercato estival en la personne de Faris Moumbagna. « L'axe Rennes-OM n'est peut être pas terminé, le club breton, à la recherche d'un attaquant, étudie le profil de Faris Moumbagna » nous apprend le compte insider sur X, généralement bien informé sur le mercato olympien et qui croit savoir que le numéro neuf camerounais a tapé dans l’oeil du Stade Rennais.

Moumbagna plutôt que Rowe à Rennes ?

Ecarté par Roberto De Zerbi depuis le début de la préparation, l’ancien attaquant de Bodo Glimt devrait quitter l’OM avant le 31 août. Il suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Ligue 1 à l’instar de Toulouse ou encore Lille. Mais le projet du Stade Rennais pourrait lui plaire, avec la possibilité d’être titulaire dans un club à la lutte pour les places européennes. Reste maintenant à voir combien Marseille réclamera pour son attaquant de 25 ans mais sur le papier, le deal pourrait ressembler à une très bonne idée pour toutes les parties. Même si Rennes aurait sans doute préféré s’offrir Jonathan Rowe plutôt qu’un joueur de retour de blessure et qui n’a plus joué en Ligue 1 depuis sa rupture des ligaments croisés en août dernier.