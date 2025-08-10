OM ‍: Moumbagna fait la loi, ça ne passe pas

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après sa grave blessure au genou en début de saison dernière, Faris Moumbagna ronge son frein à l'OM. L'attaquant camerounais se prépare au sein de la réserve avec déjà plusieurs buts inscrits. Mais, son comportement n'est pas apprécié du tout.

En recrutant Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang au cours des 6 derniers mois, l'Olympique de Marseille a fait plaisir à Roberto de Zerbi. C'est beaucoup moins le cas de Faris Moumbagna. Blessé aux ligaments croisés du genou à Brest lors de la 1ère journée la saison dernière, le Camerounais était censé être un joker de luxe à l'OM dans le futur. On l'imagine mal renverser la nouvelle hiérarchie surtout avec les récentes prestations de ses concurrents directs. Envoyé dans le groupe Pro 2 au cours de la préparation estivale, le joueur de 25 ans n'a pourtant rien perdu de son talent.

Moumbagna provoque un penaltygate en réserve

Preuve en est de son dernier match amical samedi. Sur les coups de midi, Faris Moumbagna s'est offert un quadruplé contre Grasse (N2) et, ce en 40 minutes chrono. Néanmoins, ils n'étaient pas nombreux à vouloir le féliciter au sein de l'OM. En effet, son quatrième but est venu d'un gros caprice. Il est survenu sur un penalty que le Camerounais a exigé de tirer alors qu'il était réservé au capitaine de l'équipe réserve Sidi Ali.

🚨🔵⚪️ Selon nos informations, Faris Moumbagna serait au cœur d’une polémique en Pro 2 !



👉🏻 À midi, l’attaquant a inscrit 4 buts avec l’équipe réserve.



Alors qu’il avais déjà inscrit 3 buts juste avant, il a inscrit son 4eme but sur pénalty en s'imposant pour le frapper,… pic.twitter.com/3rx2aWpU7f — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) August 9, 2025

Selon le compte X La Minute Foot, cette scène a même mis le feu aux poudres au sein de la Pro 2. « Un comportement qui n’a pas plu au coach ni à plusieurs coéquipiers, et qui serait très mal passé en interne... », poste t-il sur le réseau social d'Elon Musk. Autant dire que la cote de Moumbagna ne va pas remonter au sein du club olympien malgré sa précision devant les buts. Plus que jamais, un transfert est la seule issue pour le joueur arrivé de Bodo/Glimt en janvier 2024.