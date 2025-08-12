OM ‍: Moumbagna déchire une offre en Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ecarté du groupe professionnel à l’OM, Faris Moumbagna est sur le départ et suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Parmi eux, Toulouse, qui n’a toutefois pas les faveurs du buteur camerounais.

La situation de Faris Moumbagna n’a pas échappé à plusieurs clubs de Ligue 1. Victime d’une rupture des ligaments croisés en août 2024, l’attaquant de l’OM a fait son retour dans le groupe de l’OM en fin de saison dernière, sans pour autant grappiller de temps de jeu. Les supporters marseillais pensaient que l’ex-attaquant de Bodo Glimt allait reprendre avec le groupe professionnel cet été, mais le club olympien en a décidé autrement. Faris Moumbagna a été envoyé avec la réserve et n’a participé à aucun entraînement avec le groupe de Roberto De Zerbi depuis la reprise mi-juillet.

Un coup dur pour le buteur camerounais de 25 ans, invité à se trouver une porte de sortie et dont la situation est surveillée par plusieurs clubs de Ligue 1. Toulouse a notamment tenté sa chance pour recruter l’attaquant de l’OM. Mais selon les informations du compte insider La Tribune OM, cette destination n’a pas retenu l’attention de Faris Moumbagna, lequel a refusé de signer au TFC. Le joueur marseillais attend à priori de meilleures offres, et elles pourraient arriver d’ici au 31 août. Ces derniers jours, c’est le site Africafoot qui révélait que le Stade Rennais et Lille étaient également venus aux renseignements pour Faris Moumbagna.

Les Bretons et les Dogues pourraient s’activer dans les jours à venir pour tenter de recruter l’attaquant marseillais qui, malgré quelques lacunes techniques, avaient montré de belles choses en 2023-2024 sous les ordres de Jean-Louis Gasset, inscrivant notamment un but décisif en quart de finale retour d’Europa League contre le Benfica Lisbonne. Son départ est en tout cas vivement souhaité du côté de l’OM, qui ouvrira la porte à un prêt si cela peut permettre à Faris Moumbagna de se relancer et de faire grimper sa cote dans l’optique d’une potentielle vente à l’horizon 2026.