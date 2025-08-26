OM ‍: Moumbagna a quitté Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Faris Moumbagna ne sera plus un joueur de l'Olympique de Marseille dans les prochains 24 heures. L'attaquant international camerounais est arrivé en Italie et plus précisément à Cremonese.

Roberto De Zerbi ne comptant pas sur lui, alors qu'il a encore trois ans de contrat avec l'OM, Faris Moumbagna a préféré partir lors de ce mercato, plutôt que suivre les matchs de Marseille depuis les tribunes du Vélodrome. Et ce mardi, les choses se sont accélérées puisque Gianluca Di Marzio annonce que Faris Moumbagna est déjà à Cremonense, où le joueur de 25 ans passera mercredi matin sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec le club de Serie A. Dans cette opération, l'OM a obtenu de l'équipe italienne qu'elle lui verse 300.000 euros pour le prêt de Moumbagna avec une option d'achat fixée à 7 millions d'euros.

Moumbagna n'a pas eu l'occasion de briller à l'OM

Arrivé à l'Olympique de Marseille au mercato d'hiver 2024 contre 8 millions d'euros, Faris Moumbagna n'a pas réellement été en mesure de montrer ses qualités. En effet, victime d'une rupture des ligaments du genou après seulement quelques minutes de jeu lors de la première journée de Ligue 1 2024-2025, l'attaquant international camerounais n'est revenu dans le groupe de De Zerbi qu'en avril dernier. Il n'aura donc pas l'occasion de montrer son talent sur toute une saison, ou du moins pas à Marseille.