OM : Monaco adore Kamara, mais pas à 30 ME

Dans : OM.

Après avoir massivement recruté, l’OM va devoir vendre et la principale valeur marchande de l’effectif se nomme Boubacar Kamara.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont d’ores et déjà anticipé le potentiel départ de Boubacar Kamara en recrutant Mattéo Guendouzi en provenance d’Arsenal. Dans un rôle un peu plus offensif au milieu de terrain, Gerson a également été recruté pour la coquette somme de 20 ME. En cas de grosse proposition, l’OM ne s’opposera donc pas au départ de Boubacar Kamara, que Pablo Longoria ne souhaite toutefois pas brader en dépit de sa situation contractuelle (il sera libre en 2022). Ces derniers jours, la rumeur d’un intérêt de l’AS Monaco a circulé sur les réseaux sociaux. A en croire les informations de Foot Mercato, il est vrai que Niko Kovac apprécie grandement l’international espoirs français de l’OM.

Marseille réclame 30 ME pour Kamara

En effet, le média spécialisé affirme que l’AS Monaco est intéressé par le profil de Boubacar Kamara. Cela étant, le club de la Principauté n’a pas encore soumis d’offre à l’Olympique de Marseille. Et si le troisième de la dernière saison de Ligue 1 veut rafler la mise, il faudra faire vite. Car le média affirme que d’autres écuries européennes sont également sur les rangs pour accueillir Boubacar Kamara, dont la précocité, la polyvalence et la technique soyeuse attirent les courtisans. En ce qui concerne les exigences de l’Olympique de Marseille, il semblerait que Pablo Longoria se montre gourmand en réclamant 30 ME pour Boubacar Kamara. Une somme que les clubs européens auront du mal à sortir pour un joueur en fin de contrat dans un an. Mais le milieu défensif de l’OM n’a que 22 ans et au vu de son potentiel, il n’est pas question pour la direction de l’Olympique de Marseille de s’en séparer à prix cassé…