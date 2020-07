OM : Molina achève Ajroudi, son projet et l'Arabie Saoudite c'est bidon

Dans : OM.

Candidat au rachat de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ajroudi fait beaucoup parler de lui depuis près d’un mois.

Et il faut bien le dire, les supporters phocéens ont bien du mal à se faire un avis sur l’homme d’affaires franco-tunisien. Encensé par certains comme par l’ancien ministre de la culture Jack Lang, le potentiel repreneur de l’OM a également son lot de détracteurs. Parmi eux, un certain Romain Molina, qui n’a pas changé d’avis depuis ses premières critiques émises il y a quelques semaines. Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube ce week-end, le journaliste s’est de nouveau payé Mohamed Ajroudi, affirmant que son projet pour l’Olympique de Marseille était totalement bidon.

« Au final il y a quoi ? il n’y a rien ! A partir de rien ils ont fait jaillir quelque chose. Dans les banques d’affaires, on appelle cela le « retainer », il y avait tellement de margoulin que maintenant pour ouvrir un dossier, il faut donner une part fixe. Par exemple si le dossier fusion / acquisition est de 50 ME, il faut donner 1 ME. Mais il n’est pas allé voir ce genre de banques, il est allé voir Wingate, j’aimerai bien savoir quel est le montant du retainer… Si ça foire ça ne sera pas lui ça sera le Qatar. Ajroudi a un aplomb pas possible, et Boudjellal lui donne une grosse crédibilité. Mais c’est une grande partie de bluff. Il a fait un numéro de communication qui vaut des millions pour rien. Tout le monde lui sert la soupe aujourd’hui. Il n’a aucun réseau en Israël, il n’y a rien du tout… La théorie de l’écran de fumée pour que l’Arabie Saoudite puisse récupérer l’OM, on a envie d’y croire, mais l’Arabie Saoudite est sur le point de racheter Newcastle. Ils y vont directement, ils ne vont pas envoyer Ajroudi. Si MBS voulait l’OM il appelle Macron. Ils ne passeraient pas la GIP. A l’ambassade française en Riyad on me dit il n’y a aucune relation avec Ajroudi… Cette théorie est fumeuse » a rappelé Romain Molina, pour qui les supporters de Marseille doivent absolument arrêter de rêver en pensant à Mohamed Ajroudi…