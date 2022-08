OM : Moise Kean, l’ultime coup de folie de Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Potentiellement à la recherche d’un nouveau buteur en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille a coché le nom d’un ancien Parisien en la personne de Moise Kean, actuellement en salle d’attente du côté de la Juventus.

Le mercato estival fermera ses portes le 31 août, à savoir mercredi prochain. Si le club phocéen dispose déjà d’un effectif complet à tous les postes, histoire d’aborder l’enchaînement L1 - Ligue des Champions avec une certaine sérénité, l’OM ne crachera pas sur l’arrivée d’autres renforts, et notamment en attaque. Il faut dire que Marseille s’est un peu déplumé ces derniers jours dans ce secteur de jeu, vu qu’Arkadiusz Milik a fait ses valises pour la Juventus. Un départ qui pourrait ne pas être le seul en pointe, vu que Bamba Dieng est toujours poussé vers la sortie et que Cedric Bakambu est pisté par le Celta Vigo.

En cas de départ de l’un des deux, l’OM sera dans l’obligation de faire venir un nouvel avant-centre pour conserver un groupe élargi en quantité et en qualité. Et pour éviter d’être pris de court à la dernière minute, la direction marseillaise a décidé d’ouvrir des dossiers offensifs. Selon les informations de Be Foot, l’OM a coché le nom de Moise Kean. « Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont renseignés sur le jeune attaquant italien de la Juventus Moise Kean. Le joueur fait figure de priorité en cas de départ en attaque », peut-on lire sur le site français.

🔴 INFO pour @_BeFootball -



L’OM veut Moise Kean 🇮🇹 en cas de départ de Dieng ou Bakambu. #TeamOM #MercatOM



Les infos 👇https://t.co/e4mjMFEdQw — Adrien Munch 🇵🇱 (@AdrienMunch) August 28, 2022

Moise Kean, la piste du duo Longoria - Ribalta

Une piste loin d’être étonnante, car si Kean est passé par le PSG, le club ennemi de l’OM, le joueur de 22 ans est bien connu du duo Longoria - Ribalta, qui le suivent depuis leur aventure commune à la Juve. Bien installé sur le banc des remplaçants depuis le début de la saison, avec seulement 17 minutes de temps de jeu en Série A, Kean serait en quête d’un nouveau challenge pour cette saison. Prêté par Everton jusqu’en 2023 avec une option d’achat obligatoire, l’international italien pourrait se laisser tenter par un retour en L1, où il avait fait de belles choses en 2020-2021.

Mais pour cela, la route est encore très longue, vu que ce deal dépend déjà d’un éventuel départ de Dieng ou Bakambu. Mais aussi parce que Marseille devra trouver un terrain d’entente avec la Juve mais aussi Everton, tout en négociant au mieux avec le joueur. Tout cela en l’espace de quelques jours, ce qui s’avère assez complexe… En tout cas, l’OM n’est pas sous pression pour autant, vu que le club phocéen a trouvé un nouveau buteur performant en la personne d’Alexis Sanchez, pour l’instant à la hauteur des attentes en L1.