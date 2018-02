OM : Mohamed Salah à l’OM, un ancien du club l'envoie à Marseille

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Il n’a beau avoir passé qu’une saison à Marseille, Joey Barton se considère comme un Marseillais d’adoption et ne manque pas de le faire savoir à chaque occasion.

Comme Chris Waddle ou Tony Cascarino, ces Britanniques marqués par leur aventure olympienne, le milieu de terrain anglais n’a que des bonnes choses à dire sur le club phocéen. Alors, à l’approche du Classique, le bad boy a été interrogé par bein SPORTS sur l’OM, et notamment sur le joueur du championnat anglais qui pourrait améliorer l’équipe de Rudi Garcia. Ce n’est pas forcément le transfert le plus réalisable, mais Joey Barton a voté pour l’homme en forme de ces dernières semaines avec Liverpool, à savoir Mohamed Salah.

« Un joueur qui pourrait jouer à Marseille ? Mohamed Salah. Les supporters de l’OM adorent Chris Waddle et Abedi Pelé. Il leur faut quelqu’un qui dribble et qui peut faire vibrer les supporters. A chaque fois qu’il touche le ballon, il y a une occasion de but », a livré l’Anglais, qui imagine déjà l’Egyptien enflammer le Vélodrome avec ses dribbles chaloupés et ses accélérations. Un scénario qui révèle du domaine du fantasme, Salah étant désormais hors de portée financièrement pour la quasi-totalité des clubs européens.