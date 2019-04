OM : Mitroglou se marre un bon coup et terrasse les rumeurs

Mardi soir, le média turc Agona Sport surprenait tout le monde en annonçant que Galatasaray souhaitait mettre un terme au prêt de Kostas Mitroglou. Sous contrat avec le club stambouliote jusqu’en juin 2020, l’international grec, qui n’est pas parvenu à s’imposer à l’Olympique de Marseille, ne devrait néanmoins pas rentrer en France dans l’immédiat. Déjà parce que le club phocéen n'a pas l'intention de récupérer son buteur plus tôt que prévu. Mais également parce que le joueur a l’intention de s’imposer à Galatasaray, comme il l’a bien fait comprendre à tout le monde sur Twitter.

« Arrêtez de recycler et ne croyez pas toutes les bêtises qui sont publiées dans les médias. Moi, mes coéquipiers, les fans et tous les membres de la famille de Galatasaray sommes exclusivement concentrés vers la conquête d'un 22e championnat et rien d'autres » a tenu à rappeler Kostas Mitroglou, agacé par les rumeurs. Auteur d’un seul but en sept matchs de championnat sous les couleurs de Galatasaray, Kostas Mitroglou ne connaît pas vraiment la réussite espérée depuis son prêt en provenance de Marseille. Reste à voir si la situation s’améliorera la saison prochaine. C’est à souhaiter pour Jacques-Henri Eyraud, qui souhaitera certainement vendre le Grec en juin 2020.

