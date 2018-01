OM : Mitroglou refourgué en Turquie, ça se discute au mercato

Dans : OM, Mercato.

Il n’y a pas qu’en France que la situation de Kostas Mitroglou interpelle. Buteur intarissable avec le Benfica Lisbonne, l’attaquant grec est à la ramasse avec Marseille, comme le montre sa dernière sortie face à Epinal ce mardi. La situation est critique, car l’ancien de l’Olympiakos a coûté cher, possède un gros salaire, et la direction commence à se demander s’il y a vraiment une perspective d’amélioration pour la suite de son parcours à l’OM. Quasiment invendable étant donnée sa situation contractuelle, puisque le club provençal n’a récupéré que 50 % de ses droits, le natif de Kavala pourrait quand même faire les frais de sa méforme actuelle.

En effet, le club phocéen pourrait étudier une première offre dans cette dernière semaine du marché des transferts, puisque le club d’Alanyaspor s’intéresse à son cas en raison du départ annoncé de son attaquant, Vagner Love. Selon le journal Yeni Akit, la perspective de recruter Kostas Mitroglou sur un transfert est à l’étude, même s’il sera tout de même difficile de convaincre l’OM de lâcher un joueur payé 15 ME il y a six mois de cela, et sur qui le club phocéen ne récupérera que 50 % du montant du transfert. Seule une offre juteuse pourrait permettre à cette opération de se réaliser, ce qui paraît difficilement imaginable à l’heure actuelle.